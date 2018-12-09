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Çavuşoğlu: Fransız polisinin kullandığı güç ibretlik

Gazeteciler Cemiyetinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa polisini ağır eleştirdi.

DHA | 09.12.2018 - 23:55..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’da yaşanan olaylarda eylemcilere karşı Fransız polisinin tutumunu eleştirerek, "Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretlik. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretlik. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felaket. İşte biz buna çifte standart diyoruz. İşte biz buna iki yüzlülük diyoruz" dedi.

'AVRUPA’DAKİ OLAYLARIN BİR AN ÖNCE DİNMESİ BİZİM YARARIMIZA'

Avrupa’nın ‘dayanışma’ adı altında Fransa’da yaşananları görmezden gelmesini tam bir ikiyüzlülük olarak niteleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Dayanışma diyerek gözünü kapatırsan, susarsan hatta destek olmaya çalışırsan biz de buna çifte standardın ta kendisi, ikiyüzlülüğün en hası deme hakkımız vardır, bunu da açıkça söylüyoruz. Ama Avrupa'daki bu olayların, bir an önce durması, dinmesi bizim de yararımızadır. Çünkü bu ülkelerin istikrarı bizim için de önemlidir. O ülkelerin ekonomisinin zarar görmesini de istemeyiz" diye konuştu.


Çavuşoğlu: Fransız polisinin kullandığı güç ibretlik

Çavuşoğlu: Fransız polisinin kullandığı güç ibretlik

Çavuşoğlu: Fransız polisinin kullandığı güç ibretlik

Çavuşoğlu: Fransız polisinin kullandığı güç ibretlik

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