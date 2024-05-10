İstanbul'da motosikletlinin tehlikeli yolculuğu: Tek bacağını altına alıp yolculuk yaptı Tek bacağını altına alarak önündeki hafriyat kamyonuna çok yakın bir şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, diğer vatandaşların tepkisini toplarken, o anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, tek bacağını altına katlayıp, tehlikeli şekilde oturarak yolculuk yaptı.

Takip mesafesini aştı

Bununla da yetinmeyen motosiklet sürücüsü, önünde seyir halinde olan hafriyat kamyonunu çok yakın mesafeden takip ederek canını tehlikeye attı.

O anlar kamerada

Yaşanan tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Sürücü tepki gösterdi

O anları kayıt altına sürücünün ise "Ayağını da katlayıp koymuş bak, yan oturmuş, gördün mü ayağını." dediği duyuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)