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Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Akıntıya kapılan kuzenini kurtarmak isteyen genç, boğularak öldü.

DHA | 15.06.2019 - 21:45..
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde boğulma vakası meydana geldi.

Arkadaşı Demhat Erer ile birlikte Habur Çayı kenarındaki ağaçtan dut toplarken, iddiaya göre dalın kırılmasıyla Jehat Ecer, suya düştü. Arkadaşının Habur Çayı'na düşmesiyle Demhat, çevredekilerden yardım istedi.

Olayı gören Mustafa Ecer, kuzeni Jehat'ı kurtarmak için suya atladı. Ancak Mustafa Ecer de akıntıya kapıldı.

AFAD CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbarla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri Habur Çayı'nda arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Mustafa Ecer'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ecer'in cansız bedeni, sağlık görevlilerince Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
AFAD ekiplerinin Jehat Ecer'in bulunması için Habur Çayı'ndaki çalışmaları sürüyor.

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

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