Çebi'den Akşener'e ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, İyi Parti'yi ziyaret etti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Beşiktaş Başkanı Çebi'den İyi Parti'ye ziyaret VİDEO
BEŞİKTAŞ FORMASI HEDİYE EDİLDİ
Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Çebi, Akşener'e üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını sundu.
KAFA TOKUŞTURDULAR
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 'nin selamlaşırken kafa tokuşturmaları dikkatleri çekti.