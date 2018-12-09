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Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

Adana'nın Seyhan ilçesinde mahsur kaldığı asansörde çekirdek çitleyerek kurtulmayı bekleyen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA | 09.12.2018 - 09:36..
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Kıbrıs'tan sınava girmek için kente gelen Ahmet Doğru, arkadaşını ziyaret etmek için iş yerine gitti.

İş yerinin adresini karıştırarak yanlış binaya giren Doğru, 6. katta arızalanan asansörde mahsur kaldı. Polisten yardım isteyen Doğru, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

"ALLAH'TAN CEBİMDE ÇEKİRDEK VARDI"

Mahsur kaldığı sırada ekipleri asansörde çekirdek çitleyerek bekleyen Doğru, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Doğru, yaptığı açıklamada, arkadaşının iş yerini karıştırdığını belirterek, "Allah'tan cebimde biraz çekirdek vardı, onunla vakit geçirdim" dedi.

Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

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