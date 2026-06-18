Çekya ile Güney Afrika berabere kaldı

2026 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol perdesi 6. dakikada açıldı ve Çekya, Sadilek'in golüyle öne geçti.

Güney Afrika, 81. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mokoena, Çekya filelerini sarsarak maça denge getirdi.

BERABERE KALDILAR

Karşılaşmanın kalan anlarında başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Bu sonuçla Çekya ve Güney Afrika grup aşamasındaki puanlarını 1 yaptı.

Dünya Kupası A Grubu 3. ve son maçında Çekya, Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

ÇEKYA'DAN 20 YIL SONRA İLK PUAN

Çekya, Dünya Kupası'na en son 2006 yılında katılmıştı.

2026 Dünya Kupası'yla birlikte 20 yıl sonra turnuvaya katılan Çekya mücadele ettiği A Grubu'nda 1-0 öne geçtiği ilk maçta Güney Kore'ye 2-1 mağlup olmuştu.

Çekya, Güney Afrika beraberliğiyle birlikte grup aşamasında puanla tanıştı.