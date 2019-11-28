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Cem Uzan'ın 'Türkiye'ye dönüyor haberleri' çıkmaya başladı

Cem Uzan'ın avukatı, dün yeniden yargılama başvurusunda bulunduklarını ve mahkeme kararının ardından Cem Uzan’ın Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 16:27..
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Cem Uzan'ın 'Türkiye'ye dönüyor haberleri' çıkmaya başladı

2009 yılında ülkeyi terk eden iş adamı ve siyasetçi Cem Uzan’ın, Türkiye’ye dönüşü ve yeniden yargılanması konusuna ilişkin kurucusu olduğu Genç Parti tarafından, Ataşehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Avukat Metin Altmışkara, şunları söyledi;

"Cem Uzan, siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan Ailesi'ne karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır.

Cem Uzan'ın 'Türkiye'ye dönüyor haberleri' çıkmaya başladı

"CEM UZAN'I YARGILAYAN HAKİMLERİN ÇOĞU FETÖ'CÜ ÇIKTI"

O gün yaşananları Hanefi Avcı, Haliçte Yaşayan Simonlar kitabında açıklamıştı. Yargılayan 26 hakimin 16'sı FETÖ'cüdür.

Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda mahkemelere dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmıştır. Yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunmuştur. Tarafsız hakimlerle yargılama yapılacağına inancı sonsuzdur."

Cem Uzan'ın 'Türkiye'ye dönüyor haberleri' çıkmaya başladı

"MAHKEME KARARI UÇAK BİLETİ NİTELİĞİNDE"

Basın açıklamasının ardından bir gazetecinin, “Kendisi yaptığı açıklamada 2 ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Yargılama devam ederken mi dönmeyi düşünüyor. Bu takvim nasıl olacak?” şeklindeki sorusuna Avukat Altmışkara, “En kısa sürede gelmek istediğini beyan etmiştir. Dün yaptığımız başvuruların beklenmesinin uygun olacağı kanaatinde kendisi. Bu yargılamalar yarın bitse bizim için mahkeme kararları, benzetmemi mazur görün, genel başkanın uçak biletleri mahiyetindedir. Kendisinin devletine ve milletine hizmete hazır olduğu iradesidir. Yaklaşık 15 gün ya da 1 ay arasında bu kararların sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sonuçlanır sonuçlanmaz gelecektir.” diye cevap verdi.

Cem Uzan'ın 'Türkiye'ye dönüyor haberleri' çıkmaya başladı

"PARTİ ŞU AN SEÇİME HAZIR"

Avukat Altmışkara; bir gazetecinin “Genç Parti teşkilatında bir heyecan gözlemlediğini” belirterek, seçim öncesi bir hareketlilik olup olmadığına yönelik sorusunu ise, “Kongre hazırlığı vardır. Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız.” diye yanıtladı.
Avukat Altmışkara, Cem Uzan'ın şu an için Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığının söz konusu olmadığını söyledi.

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