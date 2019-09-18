Cem Yılmaz 486 bin TL'ye tablo aldı

Sadece otomobillere ve motorlara ilgisi olduğu bilinen Cem Yılmaz, 2006’dan beri sanata da yatırım yapıyor. Evinde hatrı sayılır bir koleksiyonu olan Yılmaz, iki tablo daha aldı.

Geçen hafta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başlayan Contemporary İstanbul’un açılışına katılan Cem Yılmaz, fuardan eli boş ayrılmadı.

İKİ TABLO ALIP ÇIKTI

Posta'da yer alan habere göre, galeri 77’nin sergisini gezen Cem Yılmaz, Ermeni sanatçı Daron Mouradian’a ait iki eser aldı. ‘Pequod’ adlı tabloya 66 bin dolar (372 bin lira), ‘Portre 4’e ise 20 bin dolar (114 bin lira) ödedi.