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Cenazeden dönen evli çift kazada can verdi

Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı

DHA | 17.12.2018 - 00:28..
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Gümüşhane'de bir yakınının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Cenazeden dönen evli çift kazada can verdi

SORUŞTURMA BAŞLADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve araçta birlikte bulunan eşi Hamdiye Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 5 saatlik çalışmanın ardından çiftin cenazeleri Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince uçurumdan alınarak Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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