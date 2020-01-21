Ceren Özdemir'in asla olmayacak hayalleri ve planları

Türkiye'nin 3 Aralık 2019'da kanı dondu.

Bir cani, bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdü.

Özgür Arduç adlı katil, yakalandı ve dün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BİR BUKET PAPATYA

Mahkeme kararının ardından genç kızın yakınları ve bazı arkadaşları, Ceren'in Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Brandayla çevrelenen mezarı ziyaret edenler, Ceren'in kabrine bir buket papatya bıraktı.

YILLIK PLANLAR, HEDEFLER VE HAYALLER

Ve ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan balerin Ceren Özdemir’in kendisine ait bir defteri bulunduğu, bu deftere yıllık planlarını, hedeflerini ve hayallerini yazdığı da ortaya çıktı. Defterdeki yazılı sayfaların fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

"PİYANOYU ÇOK İYİ ÖĞREN"

Ceren Özdemir, defterindeki hedefler kısmına; piyanoyu ve İngilizceyi çok iyi öğretmek istediğini ERASMUS ile yurt dışına çıkmak istediğini, yüksek lisans yapmak ve oyuncu olmak istediğini belirtip tek başına yaşamayı öğrenmek istediğini yazdı.

"KİTAP OKU, YAZIN ÇALIŞ"

Yıllık planlar kısmında ise ‘Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yazın çalış, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol’ gibi 14 maddenin kalema alındığı görüldü.