taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9303
Euro
6.5876
Altın
1549.48
Borsa
123665.58
Gram Altın
295.425
Bitcoin
51398.47

Ceren Özdemir'in asla olmayacak hayalleri ve planları

Ordu’da, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Ceren Özdemir’in, hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı günlük notlar ortaya çıktı.

DHA | 21.01.2020 - 17:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin 3 Aralık 2019'da kanı dondu.

Bir cani, bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdü.

Özgür Arduç adlı katil, yakalandı ve dün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ceren Özdemir'in asla olmayacak hayalleri ve planları

BİR BUKET PAPATYA

Mahkeme kararının ardından genç kızın yakınları ve bazı arkadaşları, Ceren'in Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Brandayla çevrelenen mezarı ziyaret edenler, Ceren'in kabrine bir buket papatya bıraktı.

Ceren Özdemir'in asla olmayacak hayalleri ve planları

YILLIK PLANLAR, HEDEFLER VE HAYALLER

Ve ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan balerin Ceren Özdemir’in kendisine ait bir defteri bulunduğu, bu deftere yıllık planlarını, hedeflerini ve hayallerini yazdığı da ortaya çıktı. Defterdeki yazılı sayfaların fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ceren Özdemir'in asla olmayacak hayalleri ve planları

"PİYANOYU ÇOK İYİ ÖĞREN"

Ceren Özdemir, defterindeki hedefler kısmına; piyanoyu ve İngilizceyi çok iyi öğretmek istediğini ERASMUS ile yurt dışına çıkmak istediğini, yüksek lisans yapmak ve oyuncu olmak istediğini belirtip tek başına yaşamayı öğrenmek istediğini yazdı.

Ceren Özdemir'in asla olmayacak hayalleri ve planları

"KİTAP OKU, YAZIN ÇALIŞ"

Yıllık planlar kısmında ise ‘Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yazın çalış, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol’ gibi 14 maddenin kalema alındığı görüldü.

Ceren Özdemir'in asla olmayacak hayalleri ve planları

İlginizi Çekebilir
500 Suriyeli evine döndü
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine dönen Suriyelilerden SMO komutanı, "Çok şükür bu günleri de gördük." dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu: Taksi plakası ihalesi yapacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi plakaları için ihale yapacaklarını söyledi.
İGDAŞ'tan doğalgaz abonelerine taksitle ödeme kolaylığı
İstanbul'un gaz dağıtım şirketi İGDAŞ, kış aylarındaki yüksek meblağlı doğalgaz faturalarına karşılık taksitle ödeme kolaylığını hizmete sundu.
Ece Üner'den özür mesajı
Show TV Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle sunucu Ece Üner ve kanal, sosyal medyada protesto edildi. Tepki sonrası Ece Üner, Galatasaray camiasından özür diledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

215
İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

491
Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

1170
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

48
Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

50
İnfaz düzenlemesi şekillendi

İnfaz düzenlemesi şekillendi

209
Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir