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Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'den Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 51 göçmene, Sahil Güvenlik ekipleri engel oldu.

İHA | 05.09.2019 - 12:10..
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Bir ihbarı değerlendiren TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, bu sabaha karşı Çeşme açıklarında iki şişme bota müdahale etti.

51 GÖÇMEN YAKALANDI

Şişme botlarda bulunan Suriye, Kongo, Kuveyt ve Filistin uyruklu 51 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi.

İskelede bulunan çadıra alınan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.

İZMİR GÖÇ İL İDARESİ'NE GÖNDERİLECEKLER

Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemler için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İl İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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