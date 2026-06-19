Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan şahıs aranıyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi mevkiinde 46 yaşındaki M.B., sıcak havanın etkisinden kurtulmak amacıyla nehre girdi.

Bir süre suda vakit geçiren M.B., nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte oluşan güçlü akıntının etkisi altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine göre şahıs, kısa sürede gözden kayboldu.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kaybolan şahsın bulunması için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı.

BOTLAR VE DALGIÇLAR NEHİR BOYUNCA TARAMA YAPIYOR

Arama çalışmalarına bot ekipleri ile dalgıçlar da dahil edildi. Ekipler, nehir boyunca belirlenen noktalarda tarama faaliyetlerini sürdürürken, akıntının zaman zaman şiddetini artırmasının çalışmaları zorlaştırdığı öğrenildi.

Yetkililer, kaybolan şahsa ulaşabilmek için tüm imkanların seferber edildiğini ve operasyonun titizlikle yürütüldüğünü belirtti.