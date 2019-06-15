taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Cezaevi firarisi manzaraya karşı uyurken yakalandı

Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlı, polis tarafından otomobilde uyurken yakalandı.

DHA | 15.06.2019 - 09:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen 34 yaşındaki Gökhan Ş.'yi, dağ yolunda otomobilde arkadaşı Ahmet U. (36) ile birlikte uyurken yakaladı.

Cezaevi firarisi manzaraya karşı uyurken yakalandı

"BENİ NASIL BULDUNUZ?"

5 ayrı suç kaydı olan kesinleşmiş 9 ay hapis cezası olan Gökhan Ş. ile Ahmet U., gözaltına alındı. Polisleri karşısında gören Gökhan Ş., "Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış, burası çok ıssız bir yer, beni nasıl buldunuz?" dedi.

Cezaevi firarisi manzaraya karşı uyurken yakalandı

ARAÇLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphellierin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda; 500 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 3 ecstasy hap, 12 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve başka kişilerin adına düzenlenen 2 sahte kimlik ele geçirildi.

Cezaevi firarisi manzaraya karşı uyurken yakalandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ş. tutuklandı, Ahmet U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cezaevi firarisi manzaraya karşı uyurken yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı

Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı

247
Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

57
İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

29
Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan askerin naaşı bulundu

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan askerin naaşı bulundu

27
10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi

10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi

23
AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı

AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı

9
Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması

Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir