Giresun'un Eynesil ilçesi Aralık köyünde dershaneden çıkıp, evine giden E.A., iddiaya göre yolda, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Ardından genç kızı sürükleyerek, darbeden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

HALK LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli, sorgusunun ardından Görele Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp VİDEO















