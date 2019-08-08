Cezaevinden firar eden zanlı uyuşturucudan yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü.

UYUŞTURUCU YAPILDIĞI BİLGİSİNE ULAŞILDI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 36 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette toplam 27 gram kokain maddesi ve 50 gram metamfetamin ele geçirdi.

CEZAEVİ FİRARİSİ DE YAKALANDI

Olayla ilgili ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Engin Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin Y., sulh ceza hakimliğince ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak tutukluğu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.