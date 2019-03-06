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Cezayirli hırsızlar kameraya yakalandı

Fatih’te bir markette alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalan Cezayir uyruklu 2 hırsız, polisin düzenlediği operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 06.03.2019 - 10:48..
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2 Şubat tarihinde Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yapan S.T.Y. adlı kadın, bir süre sonra çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark etti. Bunun üzerine alışveriş yaptığı markete giden kadın, durumu işletme sahibine iletti.

Cezayirli hırsızlar kameraya yakalandı

ÇANTADAKİ CEP TELEFONUNU ÇALDILAR

İş yeri sahibi ile S.T.Y., güvenlik kamera görüntülerini izlediklerinde arkadan yaklaşan 2 kişinin, çantadaki cep telefonu çaldığını gördü. Cep telefonu çalınan kadın, hemen durumu polise bildirdi.

2 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan 2 hafta sonra, E.A. ve S.M. adlı Cezayir asıllı 2 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.

Cezayirli hırsızlar kameraya yakalandı İZLE

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Zanlıların, kadının çantasından çaldıkları cep telefonunu Fas uyruklu bir kişiye sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Cezayirli hırsızlar, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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