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CHP Bolu adayının zor anları

Vatandaşlardan oy istemek için sokağa çıkan Tanju Özcan, kendisine sorulan sorulara "Bu parti seçimi değil" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 11:18..
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Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar, son çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bolu'da sahaya inen CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"SİZE ÇOK KIZIYORUZ"

Bir seçmenin, "Size çok kızıyoruz." lafına karşılık veren CHP'li Özcan, "Bu parti seçimi değil." diyerek kendisini savundu.

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan'a vatandaş tepkisi VİDEO

Bir kadın Tanju Özcan'a, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ayrılması tavsiyesini verdi. Ardından bir başka vatandaşla konuşan Özcan, beklemediği bir soruyla karşılaştı. Vatandaş Özcan'a, "Dikili bir taşınız var mı?" dedi ve Özcan'ın yanından ayrıldı.

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