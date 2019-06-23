CHP Genel Merkezi'nde sevinç gösterileri

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'nun seçim zaferi İstanbul'da CHP'lilerin sevince yol açarken Ankara'da bulunan parti merkezi önünde de kutlamalar var.
CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE KUTLAMA
İstanbul'daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından, parti genel merkezine gelmeye başlayan partililer, yayın yasağının kalkmasıyla ilk sonuçları da sevinçle karşıladı. Partililer CHP genel merkezi önünde bayraklarla kutlamalar yapıldı.
Partililerin Ekrem İmamoğlu lehine sevinç gösterileri sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saatlerde genel merkez önünde hazırlanan otobüs üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor.