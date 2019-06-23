CHP Genel Merkezi'nde sevinç gösterileri

31 Mart ile 23 Haziran arasında geçen süreç Binali Yıldırım'a yaramadı. AK Parti'nin oyları 235 bin 835 düştü.

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Ekrem İmamoğlu'nun zaferini görmeyen medya

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha İBB Başkanı seçildi. 2. kez sandıktan galip çıkan İmamoğlu'nu görmeyenler vardı.