CHP Libya anlaşmasına karşı çıkıyor

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ yarın TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek.

CHP ise anlaşmayla ilgili endişeli.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin askeri işbirliği anlaşması ile hem bölgede hem dünyada Libya’daki çatışmalı ortamda taraf tuttuğu izlenimini vermekte olduğunu söyledi.

"RİSKLİ ADIMDAN VAZGEÇİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderilebileceğine ilişkin açıklaması endişe vericidir” diyen Çekırözer, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Askeri eğitim adı altında Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin önü kesinlikle açılmamalıdır. Bu adımlar hepimize Suriye iç savaşının başında yine CHP’nin tüm uyarılarına rağmen yapılan hataları anımsatmaktadır. Türkiye, Suriye benzeri yeni bir maceraya şimdi de Libya’da kesinlikle girmemelidir. Ülkemizi, Mehmetçiğimizi bir bataklığa sürükleyebilecek, bölgede istikrarsızlığa neden olabilecek böyle riskli bir adımdan vazgeçilmelidir.

AK PARTİ BU İŞE SON VERMELİ

Anlaşma Türkiye’nin Libya’daki savaşa doğrudan müdahil olmasıyla sonuçlanabilir. AK Parti hükümeti Libya’daki savaşın bir tarafı olmaya derhal son vermelidir. Türkiye, Libya’daki tarafların arasında bir gerilim unsuru olduğu sürece Libya’ya barış ve istikrar gelmeyecek, bu da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikasını olumsuz etkileyecektir. Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını etkin bir şekilde savunmak için, kaba güce değil diplomasiyi öncelemeye ve içine düştüğümüz yalnızlıktan bir an önce çıkmaya ihtiyacımız vardır.”





ATATÜRK 1911'DE TRABLUSGARP'DA GÖREV YAPTI

Bilineceği üzere İtalyanlar, Osmanlı Afrika’sını ele geçirmek üzere 1911 tarihinde ansızın Trablus’a asker çıkardılar. Orada pek az kuvvetimiz vardı.

Donanmamız zayıf olduğu için denizden, Mısır İngiliz işgali altında olduğu için de karadan asker yollayamazdık.

Mustafa Kemal Atatürk ise böyle bir dönemde Trablusgarp'da görev yapmıştı

Osmanlı Devleti’nin bir vilayeti olan Trablusgarp ve Bingazi müstakil sancağı, son derece savunmasız ve İtalyan işgaline açık bir durumda bulunuyordu.

Osmanlı Devleti’nin, burada İtalyanlar’a savaşacak gücü yoktu; asker ve malzeme gönderemiyordu. Bütün Ege ve Akdeniz, İtalyan donanmasının kontrolü altındaydı.

Osmanlı donanması ise, yok denilebilecek kadar zayıftı. Bu bakımdan Trablusgarp’a deniz yolundan ulaşmak, hemen hemen, imkânsız gibiydi. Bunu gören devrin genç ve yıldız subayları, Osmanlı Devleti’nin gizli desteğini sağlayarak, birer ikişer, Mısır ve Tunus yoluyla Trablusgarp’a gittiler.

Daha sonra, Atatürk’e ümitsiz ve sonuç bakımından faydasız olan bu işe neden giriştiği sorulduğunda: “Bunun böyle olduğunu o sıralarda ben görüyordum. Ancak, orduda ve akranım olan subaylar arasında maddi ve manevi sıramı muhafaza etmek için buna mecburdum." cevabını vermişti