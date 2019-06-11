CHP yeni askerlik sisteminde değişiklikler istiyor

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini alması ve ABD'nin buna karşı uygulaması muhtemel yaptırımlar ele alındı.

DÜZENLEMEYE EK TALEBİ

Toplantıda, TBMM'ye gelecek yeni askerlik sistemi de masaya yatırıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun partisinin Grup Başkanvekillerine görev vererek, askerlikle ilgili yasanın düzgün şekilde çıkarılmasının sağlanmasını ve şehit ailelerine TOKİ'den ev verilmesi konusunun bu düzenlemeye eklenmesini istediği belirtildi.

Ayrıca, Yargı Reformu Paketi'nin kanuni düzenlemelerinin gündeme geldiği toplantıda, hukuk devletinin esaslarının yerine getirilmesi için gayret gösterilmesi kararlaştırıldı.