CHP'de gözler saat 13.00'te: Gündem ihraç kararları ve kurultay

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç savaş sürüyor...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün saat 13.00'te toplanacak.

GÜNDEM İHRAÇLAR VE KURULTAY

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda, parti gündemindeki son gelişmeler ele alınacak.

NTV'nin elde ettiği bilgilere göre, toplantıda kurultay süreci ve ihraçlar konusunun gündeme geleceğini söyledi.

Parti Meclisi'nde sayısal üstünlük ise Özel ve arkadaşlarında bulunuyor.

GERİLİM MECLİS KAPISINA TAŞINDI

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna dönmesiyle başlayan gerilim, dün TBMM'ye taşınmıştı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, aynı saatte TBMM'de grup toplantısı düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Her iki ismi destekleyenler Meclis'in Dikmen Kapısı önünde karşı karşıya gelmiş, zaman zaman arbede yaşanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ARINMA VE İHRAÇ MESAJLARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısı sonrası bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıyı Genel Merkez'e taşımıştı.

Meclis'teki grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıkarken, Genel Merkez'de konuşan Kılıçdaroğlu, bir kez daha "arınma" mesajı verip, partiden ihraçlar yaşanabileceği sinyali vermişti.