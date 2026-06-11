CHP'de ihraç kararının ardından gözler bu kez Parti Meclisi toplantısında

CHP'de ihraç tartışması...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararı sonrası 'yönetim' konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gözler bu kez, Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

60 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Parti Meclisi, CHP'de kurultaydan sonraki en büyük karar organı; genel başkan ve kurultayca seçilen 60 üyeden oluşuyor.

Para politikaları ve stratejilerin belirlendiği bu masadan, gerekli şartların sağlanması durumunda olağanüstü kurultay kararı da çıkabiliyor.

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay; genel başkanın çağrısı, PM'deki salt çoğunluk kararı veya delegelerin beşte birinin imzasıyla toplanabiliyor.

DENGELER NETLEŞMİŞ DEĞİL

Seçimli kurultay yapılabilmesi içinse delegelerin salt çoğunluğunun desteği gerekiyor.

Bununla birlikte PM'deki dengeler de henüz netleşmiş değil.

Mevcut durumda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel destekçilerinin sayısının başa baş olduğu görülüyordu.

Ancak dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında aralarında PM üyeleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer'in de olduğu dokuz kişinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin dengeyi değiştirebileceği belirtiliyor.

Bu isimlerin söz konusu karar nedeniyle toplantıya katılamayabileceği konuşuluyor.

KÜRSÜ KRİZİ YAŞANDI

Bu tartışmaya ek olarak iki gün önce bir de “kürsü” krizi yaşandı.

9 Haziran 2026, saat 11.30'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısına hangi ismin başkanlık edeceği belirsiz kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Grup Başkanı Özgür Özel de son iki saate kadar geri adım atmadı.

Gidişat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “sağduyu” çağrısı sonrası değişti.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur." dediği mesajı alıntılayarak TBMM yerine Genel Merkez'e gideceğini açıkladı.

KURULTAY MESAJI VERDİ

Konuşmasında “arınma” ve “hesaplaşma” vurgularını yineleyen Kılıçdaroğlu, PM toplantısını işaret ederek kurultay sürecinin başlayacağını duyurdu:

“Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bu dava bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak.”

Bu sözler, akıllara “Bu kurultay nasıl olacak?", "Olağanüstü kurultay çağrısı mı yapacak?” sorusunu getirdi.