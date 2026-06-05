CHP'de Özel ve Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının bir araya gelmesi bekleniyor

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde kritik temas...

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un yürüttüğü arabuluculuk trafiğinde, ilk somut adım atıldı.

AVUKATLAR BİR ARAYA GELECEK

Edinilen bilgilere göre, tarafların önce avukatları, ardından da siyasi kurmaylarının bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerin, taraflar arasındaki gerilimi yumuşattığı ve sürecin bir yol haritasına doğru evrildiği ifade ediliyor.

"TEKNİK KONULAR HUKUKÇULARA BIRAKILACAK"

Parti kaynakları, bundan sonraki aşamada teknik detayların hukukçular tarafından ele alınacağını, siyasi temasların ise kurmaylar düzeyinde devam edeceğini belirtiyor.

Üç milletvekilinin yürüttüğü arabuluculuk sürecinin bu aşamaya gelinmesinde belirleyici olduğu ifade edilirken sürecin, bundan sonra daha çok profesyonel ekipler üzerinden ilerlemesinin beklendiği aktarılıyor.

KURULTAY VURGUSU

Görüşmelerde en kritik başlığın kurultay olduğu belirtilirken tarafların, bu konuda benzer bir yaklaşım içinde olduğu öne sürülüyor.

Kaynaklar, “Her iki taraf da kurultay istiyor; görüşme trafiğinde ortak zemin bu oldu.” değerlendirmesini yapıyor.