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CHP'li Başkan: Turistten ayak bastı parası alınmalı

Bu sezon ilkbahardan itibaren rekorlar kırmaya başlayan Antalya'da turistler için ilginç bir öneri ortaya atıldı.

AA | 28.06.2019 - 20:41..
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CHP'li Başkan: Turistten ayak bastı parası alınmalı

Antalya, yabancı turist ziyaretçi sayısıyla Paris ve Londra'dan sonra da dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

16 MİLYON HEDEFİ VAR

2018 yılında 13 milyon 700 bine yakın yabancı turistin ziyaretiyle tarihinin en yüksek rakamına ulaşan kent, bu yıl '16 milyon turist' hedefi koydu.

Kentin ziyaretçi sayısı tarihte ilk defa haziran ayı toplam rakamı 2 milyonu aştı.

İLGİNÇ ÖNERİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehre gelen her turistten 'ayak bastı' parası alınması önerisinde bulundu.

CHP'li Başkan: Turistten ayak bastı parası alınmalı

TURİSTLERİN YÜZDE 68'İ ANTALYA'YA GELİYOR

700 bin yatağa sahip Antalya'nın 14-15 milyon turist ağırladığını belirten Başkan Böcek, "Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 68'i Antalya'ya geliyor. Bu ayak bastı parasının alınması lazım" dedi.

Bununla ilgili Turizm Bakanlığı'nın yasa çıkarması gerektiğine işaret eden Başkan Böcek, kurulması planlanan turizm birliği ile ilçelerle birlikte tüm Antalya'nın turizm için tek çatı altında toplanacağını ve bu sayede daha güçlü olunacağını ifade etti.

CHP'li Başkan: Turistten ayak bastı parası alınmalı

CHP'li Başkan: Turistten ayak bastı parası alınmalı

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