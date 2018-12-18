taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.35
Euro
6.079
Altın
1248.97
Borsa
91074.11
Gram Altın
214.982

CHP'li Göker: Portakal'ı size yedirtmeyiz

Halkı galeyana getirip sokağa çıkmaya çağıran Fatih Portakal'a CHP'li vekilden destek gecikmedi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 20:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

FOX Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanarak halkı sokağa çıkmaya teşvik etmişti.

Halkı kışkırtan Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert sözlerle eleştirilmişti.

"FATİH PORTAKAL'I SİZE YEDİRTMEYİZ"

Bugün TBMM Genel Kurul Toplantısı'nda CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'den destek geldi.

Göker, "Şimdi bakın size şöyle göstereceğim. Bu portakal bu mandalina bu da Fatih Portakal. Buradan size sesleniyoruz; portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Göker: Portakal'ı size yedirtmeyiz VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

604
Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

183
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

272
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

182
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

261
Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

158
CHP'de adaylar açıklandı: Muharrem İnce sessiz

CHP'de adaylar açıklandı: Muharrem İnce sessiz

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir