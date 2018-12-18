FOX Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanarak halkı sokağa çıkmaya teşvik etmişti.

Halkı kışkırtan Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert sözlerle eleştirilmişti.

"FATİH PORTAKAL'I SİZE YEDİRTMEYİZ"

Bugün TBMM Genel Kurul Toplantısı'nda CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'den destek geldi.

Göker, "Şimdi bakın size şöyle göstereceğim. Bu portakal bu mandalina bu da Fatih Portakal. Buradan size sesleniyoruz; portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Göker: Portakal'ı size yedirtmeyiz VİDEO