CHP'li vekilden futbolcuların vergisi artırılsın teklifi

Ülkemize transfer olan futbolcuların, Türkiye'yi tercih etmesinin bir nedeni de aldıkları yükcek ücretlere rağmen, diğer ülkelere göre çok az vergi vermesi. Üzerine bir de kulüplerin yabancı futbolculara tanıdıkları imkanlar eklenince; yabancı futbolcular, Türkiye'ye servetlerine servet katmak için geliyor.

DÜNYADA DURUM NASIL

Futbolculardan yüksek vergi alan ülkeler ve vergi oranları ise şu şekilde; İsveç: yüzde 59, Portekiz: yüzde 56,5, Danimarka ve İspanya: yüzde 56.



Kanun teklifini hazırlayan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen

TÜRKİYE İÇİN YÜZDE 30 TEKLİFİ

Bu duruma karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenmesini istediği maddeyle Türkiye'de futbolculardan alınan verginin yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılmasını amaçlıyor.