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Çikolata fabrikasında miksere sıkışan işçi öldü

Gaziantepte bir çikolata fabrikasında, tamir için gelen bir işçi girdiği miksere sıkışarak hayatını kaybetti.

İHA | 05.11.2019 - 20:57..
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Gaziantep'te bulunan Şölen Çikolata Fabrikası'nda makine bakımı yapan işçi, tamir için çikolata karıştırma mikserinin içerisine girdi. Mikserin çalıştırılması ile genç işçi miksere sıkıştı.

Tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti VİDEO

İÇERDEYKEN MİKSER ÇALIŞTI

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Şölen Çikolata Fabrikası'na bakım nedeniyle gelen 19 yaşındaki Mustafa Çoban, bakım ve kontroller için dev mikserin içerisine girdi. Bu esnada çalıştırılan mikser genç işçinin sonu oldu.Bıçakların arasına sıkışan genç işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

POLİS VE SAVCI İNCELEME YAPTI

Fabrikada çalışan ve yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ekipleri geldi. Ekipler tarafından işçinin cenazesi sıkıştığı bıçakların arasından çıkarılırken, olay yerinde polis ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Firma yetkilileri ise yaşanan olayın çok acı bir iş kazası olduğunu belirterek, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Çikolata fabrikasında miksere sıkışan işçi öldü

Çikolata fabrikasında miksere sıkışan işçi öldü


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