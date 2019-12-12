Çin, devlet kurumlarında yerli donanıma geçecek

ABD ile devam eden ticaret savaşları nedeniyle yerli teknolojiye olan güveni daha da artırmak isteyen Çin, üç yıl içinde devlet dairelerindeki ve kamu kurumlarındaki tüm yabancı bilgisayar ekipmanlarının toplu olarak değiştirilmesine yönelik bir yönerge yayınladı.

Çin hükümeti, yabancı üretim olan yaklaşık 30 milyon donanımı, 2022 yılına kadar yerli üretim parçalarda değiştirecek.

KADEMELİ OLARAK YAPILACAK

Gelecek yılın sonuna kadar, resmi olarak kullanılan yabancı ekipmanların yüzde 30'u, Huawei ve ZTE'nin donanımlarıyla değiştirilecek. 2021 yılında ise yaklaşık yüzde 50 ekipman yerli donanımlarla değiştirilecek. Geriye kalan yüzde 30'luk kısım ise 2022 yılının sonuna kadar uygulanmış olacak.

Şimdilik bu yönerge özel sektöre ait Çinli şirketler için geçerli olmayacak. Ayrıca Çin'deki birçok kurumda, ABD yapımı donanım (Intel) ve yazılım (MS Windows) kullanan Lenovo marka bilgisayarlar kullanılıyor. Bu nedenle söz konusu yazılımları tamamen yerlileriyle değiştirmek bir hayli zor olabilir.

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