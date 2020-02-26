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Çin ABD'ye karşı vergileri düşürdü

Koronavirüs sonrası ekonomisi ciddi bir şekilde yara alan Çin, ABD ile ticaret savaşlarındaki ilk geri adımı attı.

REUTERS | 26.02.2020 - 09:23..
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Çin'de koronavirüs ülkede hayatı felç etti..

Bugüne dek 77 bini aşkın vakanın ortaya çıktığı ve 2 bin 600 kişinin öldüğü açıklandı.

Koronavirüs öncesi iki ülke ticaret savaşlarında karşı karşıya gelmiş, iki ülkenin de ekonomileri büyük yara almıştı.

Çin ABD'ye karşı vergileri düşürdü

KORONAVİRÜS SONRASI ÇİN DİZ ÇÖKTÜ

ABD Tarım Bakanlığı, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.

Çin ABD'ye karşı vergileri düşürdü

ABD'YE VERGİLER İNDİRİLDİ

Söz konusu açıklamada, Çin'in ABD'nin bazı tarımsal ürünlerinin ithalatında uyguladığı misilleme vergilerde de indirime gittiğini duyurmaya başladığı kaydedildi.

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