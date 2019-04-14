Cin aralığı sokağından iki kişi geçemiyor

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan, Uludağ’ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık köyünde bulunan sokak, yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

AYNI ANDA İKİ KİŞİ GEÇEMİYOR

Genişliği yaklaşık 80 santim olan sokak dünyanın en dar sokaklarından biri. Aynı anda iki kişi yan yana geçemiyor.

ÇIKMAZ SOKAK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Sokağın diğer bir özelliği ise sokağın karşıdan bakınca çıkmaz sokak gibi görünmesi. Başına gelmeden sokak fark edilemiyor.

HİKAYESİ DE BİR O KADAR İLGİNÇ

Gaziantep’ten Bursa’yı gezmeye gelen Büşra Sarcan, "İstiklal harbinde Cumalıkızık köyünü basan Yunan askerleri, köylüleri camiye toplar ve camiyi yakmaya karar verirler. Bir fırsatını bulup kaçan köylüler, bu çıkmaz sokağa gelmiş. Bu aralıktan kaçan köylüler kurtulmuş. Arkalarından koşan Yunan askerleri sokağa girdiklerinde kaybolduklarını düşünmüşler. 'Bu insanlar buradan kaçamaz. Bu iş olsa olsa cinlerin işidir’ demişler ve o günden beri buranın adı ’Cin aralığı’ olarak kalmış." ifadelerini kullandı.