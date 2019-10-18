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Çin, deneysel iletişim uydusunu uzaya gönderdi

Long March (Uzun Yürüyüş) iletişim uydusu, başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı.

AA | 18.10.2019 - 09:17..
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Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Satellite Launch Center'dan, yeni bir iletişim teknolojisi deney uydusu fırlattı. Long March (Uzun Yürüyüş) uydusu, 3B roketiyle başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildi.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydu, çoklu bant ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerinin deneylerinde kullanılacak.

Fırlatmanın, Uzun Yürüyüş roket serisinin 315’inci misyonu olduğu belirtildi.

uydu

ÇİN, UZAYIN LİDERİ OLMAK İSTİYOR

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında" son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

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Çin, deneysel iletişim uydusunu uzaya gönderdi

Çin, deneysel iletişim uydusunu uzaya gönderdi

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