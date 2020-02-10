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Çin Devlet Başkanı maske takıp sokağa indi

Şi Cinping, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin halkını selamladı.

AA | 10.02.2020 - 18:28..
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Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Şimdiye kadar 900'den fazla kişinin ölümüne neden olan salgın kapsamında ülkede katı önlemler alınıyor.

Çin Devlet Başkanı maske takıp sokağa indi

MASKE İLE HALKIN ARASINA KARIŞTI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de, halka moral vermek için maske takarak halkın arasına karıştı.

Başkent Pekin'de mir mahalleyi ziyaret eden Cinping, bir hastanede ateşini ölçtürüp, Vuhan'da görev yapan doktorlar ile video üzerinden görüşme yaptı.

Çin Devlet Başkanı maske takıp sokağa indi

"BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ"

Koronavirüsü şeytan olarak nitelendiren Cinping , salgına karşı savaşı kazanacaklarını söyledi.

Çin Devlet Başkanı maske takıp sokağa indi

Çin Devlet Başkanı maske takıp sokağa indi

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