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Çin ile Rusya'dan devasa doğalgaz tesisi projesi

Çin Ulusal Kimya Mühendisliği Grubu ve RusGasDobycha gaz şirketi, dünyanın en büyük doğalgaz işleme santrali için 13 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

AA | 17.10.2019 - 08:12..
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CNCEC yöneticisi Dai Hegen’in açıklamalarına göre söz konusu santral, dünyanın en büyük etilen entegrasyonu projesi olma özelliğini taşıyor. Bunun yanında Çin Merkez Televizyonu’na yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje bugüne dek Çin girişimciler tarafından imzalanan en büyük sözleşme.

FİNLANDİYA KÖRFEZİ'NE KURULACAK

Sözleşme metnine göre, Rusya’nın Finlandiya Körfezi’nin kıyılarındaki küçük bir kasabada doğal gaz işlenecek bir kimya tesisi kurulacak. Kurulacak olan santralde, yıllık kapasiteleri 1.4 milyon ton olan iki ayrı etilen parçalama tesisi, yıllık kapasitesi 480.000 ton olan altı polietilen tesisi, yıllık kapasitesi 137.000 ton olan iki LAO tesisi ve bir dış tesis sınırlayıcı (OSBL) yer alacak.

Çin ile Rusya'dan devasa doğalgaz tesisi projesi

5 YILDA TAMAMLANACAK

Proje, üç ayrı aşamadan oluşuyor: Altyapının arttırılması, ilk evre mühendislikleri ve projenin uygulanması. Sözleşme, beş yıllık bir dönem içerisinde geçerli olacak.

CNCEC tarafından yapılan bir basın açıklamasında, karşılıklı çıkarlar ve win-win (kazan-kazan) sonuçları elde etmek için Rus piyasasıyla işbirliği içerisinde olacakları ifade edildi.

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