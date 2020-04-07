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Çin'de bugün ilk defa koronavirüsten ölen olmadı

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de ilk defa can kaybı yaşanmadı.

AA |
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Çin'de bugün ilk defa koronavirüsten ölen olmadı

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan koronavirüs hızla 1 milyondan fazla insana yayılırken onbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Avrupa ve Amerika'da vaka ve can kayıplarının önüne geçilemezken, virüsün çıkış noktası Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alındı.

ÇİN'DE İLK DEFA KORONAVİRÜSTEN ÖLEN OLMADI

Son olarak ise Çin, vakaların sayıldığı tarihten bu yana ilk defa koronavirüs nedeniyle can kaybı olmadığını açıkladı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki koronavirüs vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Çin'de bugün ilk defa koronavirüsten ölen olmadı

SADECE 32 YENİ VAKA BİLDİRDİ

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni koronavirüs vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.

Çin'de bugün ilk defa koronavirüsten ölen olmadı

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