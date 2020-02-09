Çin'de koronovirüs bilançosu: 811 ölü

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüs'te ölü sayısı 813'e yükseldi. Vaka sayısı 34 bini geçti.

Çin dışında 27 ülkede 320 kişiye bulaşan virüs nedeniyle iki yolcu gemisi karantina altında.

Can kayıpları, SARS nedeniyle ölenlerin sayısını geçmiş durumda.

İstatistikler yeni koronavirüsün mevsimsel virüsten ve SARS'tan daha çok can aldığını ancak Sars ve Mers kadar öldürücü olmadığını gösteriyor.

SARS salgınında ölüm oranı yüzde 10, Mers salgınında yüzde 35, yeni koronavirüste ise yüzde 2 oldu.

SON 24 SAATTE 88 CAN KAYBI

Ülke genelinde son 24 saatte 88 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Bugüne kadar can kayıplarının 699’u corona virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan’da 4 Heylongciang’da 5, Haynan’da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

Öte yandan Wuhan'da yaşayan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşı da salgında öldü.

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