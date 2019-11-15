Çin'in Jiangsu bölgesindeki Changzhou kentindeki bir hayvanat bahçesinde, telefonunu yatağın üstünde bırakan hayvanat bahçesi görevlisi ve Cockroach adlı maymundan sorumlu olan Lu Mengmeng, telefonunu tekrar açtığında, internet üzerinden verilen siparişleri gördü.

Şoke olan iki görevli, güvenlik kameralarının incelenmesiyle gerçeği ortaya çıkardı.

Çin'de maymun, bakıcısının telefonuyla alışveriş yaptı VİDEO

YATAĞIN ÜSTÜNDEKİ TELEFONU ALARAK SİPARİŞLERİ VERDİ

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Cockroach'un yatağın üstündeki telefonu eline aldığı ve kurcaladığı görüldü. Telefonunu bıraktığı yerden alan Mengmeng, siparişlerin ücretlerinin de ödendiğini gördü. Yerel medyaya açıklama yapan Mengmeng, düşük fiyatlı ürünler için hızlı ödeme özelliğini aktif ettiğini, dolayısıyla Cockroach'un ödemeleri kolayca yapabildiğini söyledi. Öte yandan, Cockroach'un sipariş ettiği ürünlerin fiyatının çok fazla olmadığını, bu nedenle mutlu olduğunu belirtti.