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Çin’de ölen sevgilisinin naaşıyla evlendi

Dalian şehrinde 35 yaşındaki adam, meme kanseri nedeniyle kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlilik töreni düzenledi.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 13:02..
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Çin’in doğusundaki Dalian şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Şu Shinan, 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisi 34 yaşındaki Yang Liu’yu meme kanseri nedeniyle 14 Ekim’de kaybetti.

TABUTUNA GELİNLİK KONULDU

Yaklaşık altı yıl kanserle mücadele eden sevgilisinin gelin olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Şu Shinan, bir düğün töreni düzenleyerek Yang’ın naaşıyla evlendi. Şu Shinan, tam 169 buket pembe güllerle çevrilen tabutuna gelinlikle konulan Yang’ın önünde evlilik yeminlerini okudu.

Çin’de ölen sevgilisinin naaşıyla evlendi

TÖRENDEN SONRA 1 HAFTA NAAŞIYLA KALACAK

Cumartesi gerçekleştirilen törene çiftin aileleri ve arkadaşları katıldı. Törende gözyaşları içinde konuşan Şu Shinan, “Sevgili eşim, sakın endişelenme. Hayatımın geri kalanı acı içinde geçecek ama pes etmeyeceğim” dedi. Şu Shinan, Çin kültüründe yer alan ve yaşamını yitiren insanlara saygı sunma amacı taşıyan ritüel gereği nişanlısının naaşıyla bir hafta boyunca kaldığını da söyledi.

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