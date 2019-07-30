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Çin'de seri cinayet ve tecavüz suçlusuna idam

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde, birden çok cinayet ve tecavüz suçlarından yargılanan bir kişi idam edildi.

AA | 30.07.2019 - 16:07..
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Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, birden çok cinayet ve tecavüz suçlarını işleyen Cao Cıhong, İç Moğolistan’da bulunan Hohhot Orta Halk Mahkemesi'nin idam kararıyla infaz edildi.

6 CİNAYET, 10 TECAVÜZ

Açıklamada Cao’nun 1996-2005 yıllarında İç Moğolistan’ın çeşitli bölgelerinde cinayet, tecavüz, soygun ve hırsızlık suçlarını işlediği belirtilerek suçlunun; 6 cinayet, ikisi 14 yaşından küçük kız olmak üzere 10 kadına tecavüz vakasına karıştığına dikkat çekildi.

BİR AYDA İKİ İDAM

Cao’un suçlarının alçak ve vahşice olduğu vurgulanan açıklamada mahkumun, cezanın infazından önce ailesiyle görüşmeyi reddettiği belirtildi. Yüksek Halk Mahkemesi, Cao’yu ay başında kasten adam öldürme, tecavüz, hırsızlık ve soygun suçlarından idam cezasına çarptırmış ve ömür boyu siyasi haklarından mahrum edilmesine hükmetmişti. Çin’de ay ortasında, 22 yıllık intikam hissiyle komşularını öldüren bir başka kişi de idam edilmişti.

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