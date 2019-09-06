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Çin'de yapılan devası çaydanlık

Çin’in Guizhou eyaletinde yapılan 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık görücüye çıktı.

İHA | 06.09.2019 - 16:20..
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Çin’de 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık 16 metre uzunluğundaki çay bardağı ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ülkenin Guizhou eyaletinde bulunan Meitan bölgesinin yüksek alanına konuşlandırılan çaydanlık bölgenin farklı alanlarından kolaylıkla görülüyor.

ÜLKENİN EN BÜYÜK ÇAY EKİM ALANI

Guizhou eyaleti, 478 bin hektar ile ülkenin en büyük çay ekim alanı olarak kayıtlara geçti.

Çin'de yapılan devası çaydanlık VİDEO

HEDEF YILLIK 50 BİN TON ÜRETİM

Guizhou, 2020 yılına kadar yıllık 50 bin ton çay ihracatı ile ülkenin en büyük çay ihracatçısı olmayı hedefliyor.

Çin'de yapılan devası çaydanlık

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