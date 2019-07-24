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Çin'den Hong Kong'a askeri müdahale hazırlığı

Çin Savunma Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümetinin talep etmesi halinde, Çin'e iade tasarısına karşı gösteri yapanlara askeri müdahale uygulayabileceklerini ima etti.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 17:17..
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Hong Kong'da, Çin'e iade protestoları devam ediyor. Eylemler artık taşlı sopalı sokak çatışmalarına dönerken, Çin yönetimi de bu duruma karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

Çin Savunma Bakanlığı, Hong Kong'un istemesi durumunda askeri müdahaleye hazır oldukları mesajını iletti.

Çin'den Hong Kong'a askeri müdahale hazırlığı

ASKERİ MÜDAHALE İMASI

Çin Savunma Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümetinin talep etmesi halinde, Çin'e iade tasarısına karşı gösteri yapanlara müdahale edebileceklerini açık açık beyan etti.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, 21 Temmuz'da meydana gelen gösteriler ve Çin'in bölgedeki irtibat ofisine saldırılması olayları başta olmak üzere Hong Kong'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Çin'den Hong Kong'a askeri müdahale hazırlığı

ORDU KONUŞLANDIRMA KANUNU

Bazı radikal göstericilerin merkezi hükümetin otoritesi ve bir ülke-iki sistem ilkesinin en temel prensibine meydan okuduğuna işaret eden Vu, buna müsamaha edilemeyeceğini söyledi. Vu, Savunma Bakanlığı'nın bu meseleyi nasıl halledebileceğine ilişkin, Ordu Konuşlandırma Kanunu'nun 14. maddesinin bu konuda açık ve net olduğunu kaydetti.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Çin'den Hong Kong'a askeri müdahale hazırlığı

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7.4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

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