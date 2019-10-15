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Çin'in buzkıran gemisi sefere çıktı

Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi, ilk seferini geçtiğimiz gün yerine getirdi.

AA | 15.10.2019 - 16:31..
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413 kişilik mürettebatıyla ülkenin güneyindeki Şıncın Limanı'ndan yola çıkan gemi, Çin'in 36'ncı Antarktika keşif seferine öncülük edecek.

22 EKİM'DE AÇILACAK

Öncelikle kuzeydoğudaki Şangay Limanı'na kadar gidecek gemi, burada ikmal yaptıktan sonra 22 Ekim'de Pasifik Okyanusu'na açılacak.

Çin'in buzkıran gemisi sefere çıktı

İNCELEMELER YAPACAK

Gemi, Çin'in Antarktika'daki Congşan Araştırma İstasyonu'na ulaştıktan sonra, kıtanın batısındaki Ross Denizi ve Amundsen Denizi'nde araştırmalar yapacak. Ardından kıtanın kuzeydoğusundaki Büyük Çin Seddi Araştırma İstasyonu'na gidecek gemi, Kozmonotlar Denizi'nde de incelemeler yürütecek.

Geminin, Mart 2020'de ülkeye dönmesi planlanıyor. Çin Arktik ve Antarktika İdaresi Direktörü Çin Veicia, seferin Antarktika'daki değişimlerin dünyaya etkisini anlamayı ve Çin'in kıtanın küresel yönetimine katılımını artırmayı amaçladığını vurguladı.

Çin'in buzkıran gemisi sefere çıktı

UKRAYNA'DA ÜRETİLMİŞTİ

Finlandiya mühendislik firması Aker Arctic tarafından tasarlanan "Xue Long 2" gemisinin tamamı, Çin'in batısındaki Ciangnan Tersanesi'nde inşa edildi. Ülkenin 1993'ten beri faal olan diğer buzkıran gemisi "Xue Long (Kar Ejderi)", Ukrayna'da üretilmişti.

Çin'in buzkıran gemisi sefere çıktı

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