Çin'in kuruluş yıl dönümünde çatışma

Çin, bugün 70. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hükümet karşıtı protestolar, polis engeline rağmen şiddetlenerek devam ediyor.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışma devam ederken, sokaklar alev aldı.

MOTOSİKLETLERİ ATEŞE VERDİLER

Bugün için özel hazırlık yapan göstericiler, polislere molotof kokteyli atmaya devam ederken, polis de biber gazıyla müdahalede bulunuyor. Göstericiler, motosikletleri ateşe vererek sokakları iyice tehlike bir hale soktu.

YASANIN İPTALİNE RAĞMEN EYLEMLERE DEVAM EDİYORLAR

Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti ancak protestolar şiddetini artarak devam ediyor.