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Çinli heyet Esad ile bir araya geldi

Şam'la iş birliği konusunda Çinli şirketlere çağrı yapan Çin Bakan Yardımcısı, süreçte aktif rol almak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 07:59..
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Beşşar Esad bugün Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul etti.

"ARTIK EKONOMİK ABLUKA KULLANIYORLAR"

Açıklamaya göre Esad şöyle konuştu: "Suriye'ye karşı savaş, temelinde abluka ve ekonomik savaşın olduğu yeni şekiller almaya başladı. Uluslararası politika araçları bugün değişti: daha önce diyalog yoluyla çözülen ihtilaflara şimdi başka yollardan çözüm bulunuyor. Boykot, büyükelçileri geri çağırma, ekonomik abluka, terörizmin kullanımı gibi farklı yöntemler kullanılıyor."

Çinli heyet Esad ile bir araya geldi

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xiaodong ile başkanlığındaki heyet, Esad'ın Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le de bir araya geldi.

ÇİN AKTİF ROL ALMAK İSTİYOR

Açıklamaya göre, Çinli diplomat, Pekin'in Suriye'yi terörle mücadele konusunda desteklediği ve Çin'in Suriye'nin kalkınma sürecinde aktif rol aldığını söyledi.

ŞİRKETLERE ŞAM'LA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Xiaodong, Pekin'in Çinli şirketlere bu sürece daha aktif katılma çağrısında bulunduğunu ve Şam'la ekonomik iş birliğini geliştirmeye niyetli olduğunu vurguladı.

Çinli heyet Esad ile bir araya geldi

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