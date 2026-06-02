Çinli MG'nin Avrupa'daki ilk fabrikası için seçtiği ülke belli oldu

MG markasının çatı şirketi olan SAIC Motor, Avrupa'daki ilk fabrikası ve lojistik merkezi için İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesini seçti.

Ferrol Limanı bölgesinde kurulması planlanan stratejik tesisin ilk aşamada yaklaşık 200 milyon euro yatırımla hayata geçmesi öngörülüyor.

ÜRETİM 2028 YILINDA BAŞLAYACAK

Gerekli merkezi hükümet izinlerinin alınmasının ardından dev fabrikanın inşaat çalışmalarına 2027 yılında başlanması hedefleniyor.

Tesisin 2028 yılında resmen üretime geçmesi ve bölgede yaklaşık 1.000 kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.

YILLIK 120 BİN ARAÇ KAPASİTESİ

Yatırımın ikinci fazının da tamamlanmasıyla birlikte fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 120 bin araç seviyesine kadar ulaşacak.

Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergileri, Çinli üreticilerin bu tarz yerel yatırımlara hız vermesini sağlıyor.

İSPANYA ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN MERKEZİ OLUYOR

Ülkeye ilgi duyan tek Çinli üretici SAIC değil, Chery de İspanyol otomobil markası EBRO ortaklığıyla eski Nissan fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor.

Ortaklığın 2029 yılına kadar yıllık 150 bin araçlık bir kapasiteye ulaşması planlanıyor.