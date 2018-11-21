Çipras Putin ile Türk Akımı'nı görüşecek

Atina hükümetinden bir kaynak, Aleksis Çipras'ın 7 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Türk Akımı'nın Yunan topraklarından geçmesi konusunu ele alacağını ifade etti.

Yunan kaynak, "Yunanistan, enerji alanında Türk Akımı'na ilgi duyuyor. Bu, yapılan son istişare toplantılarında ve resmi açıklamalarda açıklık kazandı. Örneğin; Başbakan Yardımcısı Yanis Dragasakis, Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov ile kasım başındaki görüşmesinde bu konuyu masaya yatırdı, Çipras da 15 Kasım'da Selanik'teki Balkan liderleri zirvesinde buna değindi" dedi.

"YUNANİSTAN RUSYA'DAN STRATEJİK YATIRIMLAR BEKLİYOR"

Bu arada kaynağa göre Atina, Rusya'nın stratejik yatırımlar yapmasını da istiyor.

Kaynak, "Rusya'nın Yunanistan'da turizm ve gayrimenkul gibi stratejik olmayan alanlarda önemli yatırımları olsa da, ziyaret kapsamında stratejik yatırımlar da görüşülebilir" diye ekledi.

DAHA ÖNCE ÇALIŞMA YÜRÜTECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Çipras, daha önce Türk Akımı doğalgaz boru hattının Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi ve Yunan toprakları üzerinden Avrupa'ya uzanması için Brüksel'de aktif şekilde çalışma yürüttüklerini söylemişti.