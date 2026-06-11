CNN: İran-ABD görüşmeleri rayında ilerliyor

İran ile ABD arasında ateşkes çöktü...

İran ile ABD arasındaki ateşkes, karşılıklı saldırıların yeniden başlamasıyla sona erdi.

ATEŞKES KAPISI KAPANMADI

Taraflar ateşkese kapıyı kapatmasa da Orta Doğu genelinde, misilleme saldırıları yeniden başladı.

Gece boyunca İran'da çok sayıda nokta hedef alınırken Devrim Muhafızları, saldırılara füze misillemeleriyle yanıt verdi.

"GÖRÜŞMELER RAYINDA İLERLİYOR"

CNN'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması için yapılan görüşmeler, gece boyunca süren müzakerelerin ardından hala planlandığı gibi ilerliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlatıldığı duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.