Çocuğu için Türkiye'yi terk etmişti! İnci Türkay oğlunu paylaştı

Sihirli Annem'de hayat verdiği "Betüş Peri" karakteri ile hafızalarımıza kazınan İnci Türkay, yıllar önce tası tarağı toplayıp ülkeyi terk etmiş, Londra'ya yerleşmişti.

Oğlu Ali'ye daha iyi eğitim ve kariyer fırsatı sunabilmek için bu kararı aldığını dile getiren Türkay oğluyla gündem oldu. Ünlü isim oğlunun üniversiteden mezun olduğunu duyurdu.

"YILLAR NE ÇABUK GEÇTİ"

Ali Eroğlu, eğitimini Richmond American University'de tamamladı. Oğlu ile kamera karşısında poz veren İnci Türkay, mutluluğunu; "Canım oğlum. Bugün üniversite yıllarının son sınavı ve öğrenciliğinin de son günüydü. Yıllar ne çabuk geçti... Emeklerinle, sabrınla ve güzel kalbinle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Yeni başlangıçların hep mutluluk getirsin" sözleriyle dile getirdi.

İnci Türkay ve oğlu Ali'nin sosyal medyadaki pozlarına yorum yağdı.