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Çocuğum ve kardeşim kanser diye para topladı

Hastanelere giderek, kardeşini çocuğu gibi ve kanser hastası olarak gösterip, para topladığı öne sürülen zanlı Adana'da yakalandı.

İHA | 12.12.2019 - 11:13..
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Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde vatandaşlar polis ekiplerini arayarak, bir kişinin çocuğunun kan kanserinden öldüğünü, kardeşinin de kan kanseri hastalığına yakalandığını söyleyerek para istediğini bildirdi.

''ÇOCUĞUM VE KARDEŞİM KANSER''

Bunun üzerine polis ekipleri, isminin Rıdvan K. olduğunu belirlediği şahsı polis merkezine götürdü. Polis, şahsın bütün birimleri gezerek kampüs içerisinde geçmiş yıllarda ulusal gazetede çocuğunun lösemi hastası olduğu ancak kurtarılamayarak öldüğü, son olarak da kardeşinin aynı hastalığa yakalandığı, onun tedavisi için İstanbul'a gitmesi gerektiği ancak yol parasının olmadığını söyleyerek 2 bin 500 lira para topladığını belirledi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 10 BİN 29 LİRA PARA TOPLADI

Şahsın üniversite öğrencilerine duygu sömürüsü yaparak yaklaşık iki saat içinde 10 bin 29 lira para topladığı beliritldi. Polis, araştırmayı derinleştirdiğinde 'kanser hastası oğlum' dediği şahsın kardeşi olduğunu, ayrıca çocuğun kanser olmadığını ve ölmediğini belirledi.

Çocuğum ve kardeşim kanser diye para topladı


İNANDIRICI OLMASI İÇİN SERUM VE MASKE TAKTIRDI

Şahsın kardeşinin kanser olduğu yönünde haberler yaptırdığı ve kardeşine yalandan serum ve maske taktığı da öğrenildi. Şahsın bu yöntemle Türkiye genelinde yaklaşık 300 hastaneye giderek para topladığı belirlendi.

ŞEHİR ŞEHİR HASTANE GEZDİ

Şahsın ayrıca birçok hastaneye giriş çıkış yaptığı ancak sadece 8 kez eczaneye giderek ilaç aldığı öğrenildi. 5 dolandırıcılık, 2 hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından kaydı da bulunan şahsın her gün başka bir şehre gidip hastaneleri gezip elindeki gazete kupürlerini göstererek para topladığı öğrenildi.

Çocuğum ve kardeşim kanser diye para topladı


SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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