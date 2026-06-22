Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı konuştu: Pınar Altuğ oyuncu değil

Ekranların unutulmaz projelerinden hala tekrarları severek izlenilen Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncuları Volkan Severcan ve Süleyman Yağcı, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programının bu haftaki konukları oldu.

Programda açıklamalarda bulunan Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı, söyledikleriyle gündem yarattı.

Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu kadrosuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Yağcı, dizide rol alan bazı isimlerin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını belirterek Pınar Altuğ’un da oyuncu olmadığını belirtti.

"PINAR OYUNCU DEĞİL"

Yağcı, “Pınar Altuğ mesela oyuncu değil. Şükrü (Koruyucu) oyuncu değil. Çaycı Hüseyin oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim. Bırak şimdi, gerçekler kapatılmasın. Onu sahnede yetiştiren de Tamer Karadağlı’ydı. Aralarda ders veriyordu. Öte yandan Çocuklar Duymasın hepimizin ekmek teknesi oldu.” ifadelerini kullandı.