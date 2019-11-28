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Trafik eğitimi veren polislerden küçük simitçiye jest

Samsun'da 'Mobil Trafik Tır'ı Açılış' programında, çocuklara trafik eğitimi veren polisler, eğitim alanında simit satan 6 yaşındaki Afganistan uyruklu Raşit Muhammed'i akülü arabaya bindirdi.

DHA | 28.11.2019 - 17:56..
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Samsun'da çocuklara trafik eğitimi vermek amacıyla Mobil Trafik Tır'ı Açılış programı gerçekleştirildi.

Eğitim esnasında, alanda simit satan 6 yaşındaki Afgan çocuk Raşit Muhammed, polislere arabaya binmek istediğini söyledi. Meraklı gözlerle etrafa bakan çocuğu, polis memurları akülü oyuncak arabaya bindirdi.

Küçük simitçiye, polislerden jest VİDEO

TRAFİK DEDEKTİFİ OLDULAR

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 'Mobil Trafik Tır'ı açılış programında, çocuklar için de trafik eğitim parkuru hazırlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ın katıldığı etkinlikte, çocuklara trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından çocuklar, parkurdaki akülü oyuncak arabalara, trafik dedektifi olarak bindi.

''ARABAYA BİNMEK İSTİYORUM''

Bu sırada Cumhuriyet Meydanı’nda simit satan Afganistan uyruklu Raşit Muhammed de simit sepetiyle parkurun yanına geldi. Bir süre yaşıtlarını izleyen Muhammed, polislere “Arabalara binmek istiyorum.” dedi.

Polis memurları da küçük çocuğun isteğini geri çevirmedi. Akülü oyuncak arabaya bindirilen Muhammed, gönlünce eğlendi. Daha sonra ise simit sepetini alıp, meydandan uzaklaştı. Polisin davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.

Küçük simitçiye, polislerden jest -1


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